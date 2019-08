Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein eher uneinheitlicher Verlauf ab. Händler sprechen von einer volatilen Seitwärtsbewegung. Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee liefern dabei ebenfalls nur bedingt Unterstützung. Einer Erholung der Wall Street stehen gemischte Vorzeichen in Asien gegenüber. Das Hauptthema am Markt bleiben die Handelsstreitigkeiten zwischen den...

