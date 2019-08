Continental will sein Antriebsgeschäft stärker auf Elektrifizierung ausrichten, nimmt jedoch Abstand von früheren Überlegungen, in die Fertigung von Festkörper-Batteriezellen einzusteigen. Bisher hatte das Unternehmen sich dies offen gehalten. Innerhalb des Antriebsmix rechnet Continental mit einer unterschiedlich ausgeprägten Dynamik. So wachse der Markt für Hochvoltkomponenten und Lösungen für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...