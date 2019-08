Köln (ots) - In über 17 Ländern begeistert die weltweit erfolgreichste Abenteuershow "Survivor" die Zuschauer. Jetzt holen VOX und TVNOW das internationale Erfolgsformat, das in den USA bereits in der 38. Staffel zu sehen ist, ab September nach Deutschland (13 Folgen ab 16.09. montags um 20:15 Uhr bei VOX, bei TVNOW immer schon eine Woche vorher). Unter dem Motto "Durchhalten, überlisten, besiegen!" verlangt "Survivor" 18 Spielern 39 Tage auf einer einsamen Insel mental und körperlich alles ab. Doch nur einer von ihnen kann sich bis zum Ende in der Gruppe beweisen, in den Wettkämpfen siegen und ein Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro mit nach Hause nehmen! Das härteste Spiel der Welt - moderiert von Florian Weber.



Weit entfernt von jeglicher Zivilisation und unter extremen Bedingungen leben die Spieler auf einer unbewohnten Insel, auf der es gilt, ohne fremde Hilfe Feuer machen und Schlafplätze zu beschaffen und bei den Wettkämpfen seine körperlichen und psychischen Grenzen zu überwinden. Doch um erfolgreich zu sein, müssen sie sich auch in der Gruppe von Menschen, die sie vorher nicht kannten, perfekt anpassen. Denn nur der Spieler, der andere auf seine Seite zieht und mit seiner sozialen Kompetenz auf dem natürlichen Spielfeld der Insel mit der richtigen Strategie besteht, kann um den Sieg spielen.



"Die Zuschauer erleben ein großes Abenteuer mit vielen Emotionen. Schließlich geht es um eine halbe Million Euro für den 'Survivor'! Dafür muss hart gekämpft, viel durchlitten und taktisch klug gespielt werden. Die Spieler könnten unterschiedlicher nicht sein, die Kulisse - das vermeintliche Paradies - nicht dramatischer", erzählt Moderator Florian Weber.



Bei "Survivor" treten die Spieler zunächst in zwei Gruppen gegeneinander an. Während die Gewinnergruppe nach den Wettkämpfen Immunität erhält, muss die Verlierergruppe jedes Mal einen Spieler aus den eigenen Reihen wählen, der die Insel verlassen muss. Erst später werden die verbleibenden Spieler in einer Gruppe zusammengeführt. Waren sie vorher noch Gegner, müssen sie nun zusammenarbeiten. In der Finalfolge wählt eine Jury bestehend aus den zuletzt ausgeschiedenen Spielern den Gewinner.



VOX zeigt "Survivor" ab 16.09. montags um 20:15 Uhr. Bei TVNOW Premium sind alle Folgen jeweils eine Woche vorab abrufbar. Für VOX und TVNOW wird "Survivor" von Banijay Productions Germany produziert.



Alle Informationen zu "Survivor" sowie die Biografie und ein Interview mit Moderator Florian Weber: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/



