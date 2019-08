Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Energiekonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zeiten in der Sparte Customer Solutions seien schwierig und gleiches gelte auch für die bilanzielle Situation von Eon, da die Nettoschulden 2019 wohl etwas höher als vom Konsens erwartet erschienen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-08-07/10:42

ISIN: DE000ENAG999