Der US-chinesische Handelskonflikt droht in einem Währungskrieg zu münden. Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe erklärt, warum die USA mit dem verzweifelten Versuch, Chinas Aufstieg noch zu stoppen, nur scheitern können.

Ökonom Professor Dr. Werner Plumpe lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte der Industriellen Beziehungen und die Geschichte des ökonomischen Denkens und der ökonomischen Theorien.

WirtschaftsWoche: Professor Plumpe, der Handelskrieg zwischen China und den USA eskaliert. China hat seine Währung abgewertet, die US-Regierung hat dem Land daraufhin vorgeworfen, seine Währung zu manipulieren. Mündet der Handelskrieg jetzt in einen Währungskrieg?Werner Plumpe: Die USA haben sich in eine schwierige Lage manövriert. Aus Angst vor dem Verlust ihrer Dominanz in der Weltwirtschaft versuchen sie, China mit protektionistischen Maßnahmen auf Abstand zu halten. Nun schlägt Peking mit der Währungswaffe zurück. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es für beide Seiten nur noch die Alternative Nachgeben oder Eskalation gibt. Dabei geht es nicht um ökonomische Raison, sondern um Macht.

Wer sitzt bei einem Währungskrieg am längeren Hebel?Langfristig kann niemand einen Währungskrieg gewinnen. Der Abwertungswettlauf in der Großen Depression der 1930er Jahre hat gezeigt, dass alle Länder wirtschaftlich unter einem Währungskrieg leiden. Damals haben die USA unter Herbert Hoover und Franklin D. Roosevelt versucht, ihre nationalen Handlungsspielräume auf Kosten anderer Länder durch Zölle und die zeitweise Loslösung des Dollars vom Gold zu erhöhen. Geholfen hat es ihnen nicht. Erst die Aufrüstung im Zweiten Weltkrieg hat den USA ab 1940 einen Aufschwung beschert.

China ist nicht Amerika. Die Regierung in Peking verfügt über planwirtschaftliche Hebel.Deshalb ist das kurzfristige Momentum auf Chinas Seite. Die Regierung kann die Notenbank quasi anweisen, die Währung abzuwerten. Der US-Präsident verfügt über keine vergleichbare Möglichkeit. Ein schwächerer Renminbi verteuert zwar Chinas Einfuhr von Rohstoffen und Energieträgern, die in Dollar denominiert sind, und schmälert so die Kaufkraft der Konsumenten. Doch die Regierung in Peking muss sich keinen Wahlen stellen. Sie könnte daher versuchen, Trump auszusitzen, der sich um die Wiederwahl im nächsten Jahr bewirbt. Dafür braucht er eine gut laufende Wirtschaft.

Verschwindet der Konflikt, wenn Trump geht? Chinas Aufstieg stellt Amerikas Rolle als beherrschende Kraft der Weltwirtschaft in Frage. Der Machtkampf zwischen Peking und Washington geht über die Ära Trump hinaus.Wie groß ist die Gefahr, dass Euro, Yen und Pfund in den Währungskrieg hineingezogen werden?Die Instrumentalisierung der Ökonomie für den Machtkampf erhöht die Gefahr eines globalen Flächenbrands. Weil keiner der großen Akteure daraus Nutzen zieht, hoffe ich, dass am Ende der Pragmatismus siegt. Und wenn nicht, ruiniert der Währungskrieg dann das gesamte Währungssystem?Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Als Europa in den späten 1920er Jahren in der Krise war, haben die Regierungen eine national orientierte Wirtschafts- und Geldpolitik betrieben, die darauf ausgerichtet war, die Nachbarn zu schädigen. Dazu haben sie den Goldstandard suspendiert. Die Folge war der faktische Zusammenbruch der Weltwirtschaft in den 1930er Jahren.

Was sind die Lehren daraus?Dass Währungskriege allen schaden. Das unbedingte Pochen auf nationale Handlungsfähigkeit in einer Krise destabilisiert das gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...