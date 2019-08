Einen Tag nach der Erhöhung des Unternehmensausblick sind die Aktien des Batterieherstellers Varta auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Mittwoch ging es in der Spitze bis auf 74,40 Euro nach oben. Zuletzt führten die Papiere den Nebenwerte-Index SDax noch mit einem Plus von mehr als zehn Prozent auf 73,80 Euro an.

Zur Wochenmitte reagierten Analysten mit Zielerhöhungen auf die am Vortag vorgelegten Quartalszahlen. Die Experten von Mainfirst hoben das Kursziel auf 78 Euro an und Commerzbank-Analyst Stephan Klepp schraubte sein Ziel sogar auf 80 Euro nach oben. Er stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch, rät wie die anderen Analysten nun also zum Zugreifen.

Er habe den Schwung bei dem Batteriekonzern zuletzt unterschätzt, schrieb Klepp in seiner Studie. Varta habe unter Beweis gestellt, dass die Margen bei Mikrobatterien weiter gesteigert werden können und außerdem entwickele sich die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Mikrobatterien unerwartet stark. Klepp hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2019 bis 2021 an./mis/jha/

ISIN DE000A0TGJ55

