Hongkong kämpfe mit der schwierigsten Lage seit der Rückgabe der Ex-Kolonie an China, sagt ein ranghoher chinesischer Regierungsvertreter.

Hongkong steckt nach Ansicht Chinas wegen der anhaltenden Massenproteste in der angespanntesten Lage seit der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an die Volksrepublik 1997. "Hongkongs Krise ... hält seit 60 Tagen an und sie wird schlimmer und schlimmer", sagte der ranghohe chinesische Regierungsvertreter Zhang Xiaoming am Mittwoch. Die Gewalt nehme zu und die Auswirkungen auf die Gesellschaft breiteten ...

