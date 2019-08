Aus dem DAX haben heute WIRECARD, CONTINENTAL, COMMERZBANK und die MÜNCHENER RÜCK ihre Bücher geöffnet. Die Ergebnisse überraschen nicht.



Der Zahlungsabwickler WIRECARD ist weiter nicht zu stoppen. Umsatz und Gewinn legten so stark zu, dass die Jahresprognose zum zweiten Mal angehoben werden konnte. Auch für nächstes Jahr ist man jetzt wieder optimistischer. Wir bleiben selbstverständlich engagiert.



Auch bei der MÜNCHENER RÜCK läuft es ordentlich. Im zweiten Quartal konnte der Gewinn kräftig gesteigert werden. Die Tochter Ergo konnte im Überschuss ebenfalls deutlich zulegen und die Prognose für 2020 bleibt bestehen.



COMMERZBANK und CONTINENTAL hingegen konnten die Anleger nicht begeistern. Der Automobilzulieferer aus Franken bestätigt erwartungsgemäß die schwierige Lage. Der Gewinn ist um über 40 Prozent eingebrochen. Die Nachfrage nach Technik für den Verbrennungsmotor verringert sich.



Auch die COMMERZBANK hat zu kämpfen. Der Überschuss in Q2 lag knapp unter dem Vorjahreswert. Das Institut musste deutlich mehr Geld für faule Kredite zurücklegen als in 2018. Zudem belastet weiterhin das Zinstief. CEO Martin Zielke erwartet dennoch einen etwas höheren Überschuss in 2019. Auch beim Energieversorger Eon sind die Gewinne rückläufig. Das bereinigte operative Ergebnis des Energieversorgers sank um zwölf Prozent, der bereinigte Konzernüberschuss lag sogar 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wir bleiben bei beiden Titel weiter außen vor.



Jens P. Brahm



Bernecker Börsenkompass



