++ Europäische Aktienmärkte starten am Mittwoch höher in den Handel ++ Industrieproduktion aus Deutschland schrumpft im Juni ++ Ergebnisbericht der Commerzbank entspricht den Erwartungen ++Der Handelsstart am Mittwoch war recht erfolgreich, wobei die wichtigsten europäischen Indizes um etwa 0,5% stiegen, nachdem die Wall Street gestern einen ordentlichen Aufschwung erlebte. Die größten US-Indizes legten um mehr als 1% zu und konnten damit einige Verluste des jüngsten Ausverkaufs ausgleichen. Die Anleger sind zudem von den Zinssenkungen globaler Zentralbanken (Neuseeland, Indien und Thailand) überrascht. Die heutige Erholung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, wenn man den ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die weitere Verschlechterung der makroökonomischen Daten berücksichtigt. Die heute früh veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...