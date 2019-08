Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold kennt derzeit nur eine Richtung. Das Papier hat sich in den vergangenen Wochen besser entwickelt als viele Aktien in der Peer-Group. Und das hat Folgen: Kurzzeitig war Barrick Gold am Montag wieder der größte Goldproduzent - zumindest gemessen an der Marktkapitalisierung. Am Dienstag zog Newmont Goldcorp wieder vorbei. Derzeit ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Das Ganze überrascht ein wenig! Barrick Gold und Newmont Goldcorp sind an ...

