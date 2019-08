Die Aktie des kanadischen Cannabis-Konzerns Aurora Cannabis schließt den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) mehr als zehn Prozent im Plus ab. Gute vorläufige Geschäftszahlen sorgten für Rückenwind. Für das Q4 2019, das am 30. Juni 2019 endete, erwartet der Konzern einen Nettoumsatz zwischen 100 und 107 Millionen CAD (ca. 67 und 72 Millionen Euro). Im Vorjahreszeitraum waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...