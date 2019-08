Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta nach Quartalszahlen von 42 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Batteriehersteller habe nochmals die Produktionskapazitäten ausgeweitet und sei profitabler geworden, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen erhöht. Die Aktien erschienen indes zu hoch bewertet./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-08-07/12:20

ISIN: DE000A0TGJ55