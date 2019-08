Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Einnahmen aus dem operativen Geschäft lägen um zwei Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und höhere Rückstellungen hätten einen unter den Erwartungen liegenden Vorsteuergewinn der Bank zur Folge gehabt./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-08-07/12:39

ISIN: DE000CBK1001