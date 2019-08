Mainz (ots) - Etwa drei Millionen Wracks liegen auf dem Grund der Gewässer unseres Planeten. Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher Dr. Florian Huber möchte die Wracks schützen und ihre Geschichten rekonstruieren. Er taucht hinab zu Relikten aus dem Ersten Weltkrieg, zu Fossilien und antiken Frachtenseglern. Die "Terra X"-Dokumentation "Geheimnisse auf dem Meeresgrund" begleitet ihn am Sonntag, 11. August 2019, 19.30 Uhr, auf seiner Reise um den Globus und liefert mit außergewöhnlichen Aufnahmen spannende Einblicke in die Unterwasserarchäologie. In der ZDFmediathek ist der Film bereits unter terra-x.zdf.de verfügbar.



Vor Helgoland liegen vier deutsche Kriegsschiffe auf Grund, die noch weitgehend unerforscht sind. Sie sanken dort in einem Seegefecht im August 1914, darunter auch die "SMS Mainz". In den vergangenen Jahren haben Raubtaucher das Wrack immer wieder geplündert. Am anderen Ende der Welt analysiert Hubers Team Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Wracks mitten im Pazifik sind tickende Zeitbomben, denn in ihren Bäuchen lagern noch immer Treibstoff und Munition. Durch die fortschreitende Korrosion tritt jedes Jahr immer mehr Gift aus und bedroht das Ökosystem der Südsee-Inselwelt von Chuuk-Lagoon. Vor Mauritius erforscht Florian Huber ein Wrack, das in dem Roman "Paul et Virginie" von Jacques Bernardin de Saint-Pierre verewigt wurde. Das Schiff der französischen Ostindienkompanie zerschellte am 17. August 1744 an einem Riff und sank.



In kaum einer anderen Region der Erde liegen mehr Schiffswracks auf dem Meeresgrund als in der Ostsee. Florian Huber analysiert den Erhaltungszustand der "Plus", die zwischen Finnland und Schweden auf Grund liegt. Bei nur drei Grad Wassertemperatur taucht er mit seinen Kollegen in eine Tiefe von 32 Metern hinab. Florian Huber führt die Zuschauer auch auf die Bahamas. Auf den Inseln befinden sich die sogenannten "Blue Holes", tiefe Kalksteinhöhlen voller Wasser. Bei einem Tauchgang stößt Florian Huber auf einen urzeitlichen Krokodilschädel.



