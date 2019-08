Mainz (ots) -



Samstag, 10. August 2019, 19.20 Uhr

Erstausstrahlung Während der Salzburger Festspiele (20. Juli bis 31. August 2019) verwandelt sich die barocke Altstadt der Mozart-Stadt in eine große Bühne, auf der hochkarätiges Musik- und Theaterprogramm präsentiert wird. Moderator Peter Schneeberger ist vor Ort und berichtet am Samstag, 10. August 2019, um 19.20 Uhr in "Kulturzeit extra: Die Höhepunkte der Salzburger Festspiele" in 3sat vom Festivalgeschehen.



Zu sehen sind Ausschnitte aus den spektakulärsten Theater- und Operninszenierungen der ersten Festspielwochen, darunter "Alcina" von Georg Friedrich Händel mit der italienischen Mezzosopranistin Cecilia Bartoli. Mit dem US-amerikanischen Regisseur Peter Sellars spricht "Kulturzeit extra" über seine "Idomeneo"-Inszenierung. In seiner Neudeutung von Mozarts Oper thematisiert Sellars die Verschmutzung der Ozeane und führt das Publikum zur sagenumwobenen Stadt Atlantis.



Schauspielerin Valery Tscheplanowa ist 2019 an der Seite von Tobias Moretti in der prominenten Rolle der Buhlschaft im "Jedermann" zu sehen. In "Kulturzeit extra" zeigt sie "ihr" Salzburg. Außerdem stellt die Sendung einen der wohl größten, doch zugleich am wenigsten bekannten Komponisten des 20. Jahrhunderts vor: den Rumänen George Enescu. In seiner Oper "OEdipe" um den geblendeten Königssohn stellt er die großen Menschheitsfragen nach Selbstbestimmung und freien Willensentscheidungen. Mehr als 25 Jahre arbeitete Enescu an seinem Meisterwerk. Im Gespräch mit Peter Schneeberger leuchtet der Dirigent Ingo Metzmacher Enescus musikalischen Kosmos aus.



Um 20.15 Uhr zeigt 3sat Giuseppe Verdis Opernklassiker "Rigoletto" von den Bregenzer Festspielen 2019 sowie anschließend um 22.20 Uhr eine Dokumentation über den Entstehungsprozess der Inszenierung. Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/QCr/.



