Memjet gibt die Ernennung von Oscar Ibarra zum Director of Global Marketing Communications bekannt. Ibarra soll sämtliche Aspekte in Memjets Marketingstrategie, die die Technologien des Unternehmens und die Drucklösungen seiner OEM-Partner betreffen, vor allem im Hinblick auf die Nachfragesteigerung und den Ausbau des Eigenkapitals ausrichten. Die Marketing- und Social-Media-Strategie, für die Ibarra ebenfalls verantwortlich sein wird, umfasst sowohl das Verbrauchermarketing als auch B2B-Initiativen. In seiner neuen Rolle wird er die Marketingaktivitäten und -richtlinien von Memjet koordinieren ...

