Wien (ots/PRNewswire) - - Bitpanda hat mit dem ausverkauf des IEO 43,6 Millionen EUR eingesammelt



- BEST ist das bisher erfolgreichste europäische IEO



- Die Bitpanda Global Exchange ist das erste weltweite Produkt und wurde für erfahrene Trader, Experten und Institutionen entwickelt



- Es zielt darauf ab, die größte europäische Exchange mit den niedrigsten Gebühren für Fiat-zu-Krypto Trading der Industrie zu werden.



- Bitpanda wird die Mittel nutzen, um die Expansion des Unternehmens zu fördern.



Bitpanda (https://www.bitpanda.com/), das wiener Fintech mit mehr als 1 Million Nutzer, hat heute einen wichtigen Meilenstein erreicht: das Unternehmen hat sein erstes Initial Exchange Offering für sein eigenes Ecosystem Token BEST (https://www.bitpanda.com/de/best) ausverkauft, nachdem es 43,6 Millionen EUR eingesammelt hat. Dies macht BEST zum bisher erfolgreichsten europäischen IEO. Heute baut das Fintech mit dem Start der Bitpanda Global Exchange (https://www.bitpanda.com/de/exchange) (Bitpanda GE), eine digitale Asset Exchange für erfahrene Trader, Experten und Institutionen, aus. Das erste weltweite Produkt von Bitpanda ermöglicht das weltweite Trading von Krypto-zu-Krypto und Fiat-zu-Krypto in mehr als 54 Ländern. Es wurde in den letzten zwei Jahren In-House entwickelt. Bitpanda GE wird auch einige der niedrigsten Maker- und Taker-Gebühren der Industrie anbieten.



"Unser Ziel ist es, die Bitpanda Global Exchange als die größte Euro Exchange mit den niedrigsten Gebühren für das Trading von Fiat-Zu-Krypto in der Industrie zu etablieren. Bitpanda ist seit 2014 bekannt und genießt einen ausgezeichneten Ruf. Wir können auf viele Synergien und Erfahrungen aufbauen", sagt Eric Demuth, CEO von Bitpanda.



Das Bitpanda Ecosystem Token (BEST) ist der Bitpanda Coin, welcher den Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen und Vergünstigungen innerhalb des Bitpanda-Ökosystems bietet. Erhalte beispielsweise eine Ermäßigung von bis zu 25% auf die Tradinggebühren und vorrangigen Zugang zum kommenden Launchpad.



Die mit BEST eingesammelten 43,6 Million EUR werden genutzt, um die Expansion über die Grenzen von Europa und Kryptowährungen voranzutreiben. Bitpanda arbeitet weiterhin intensiv an einer fairen, transparenten und leicht zugänglichen Welt der persönlichen Anlagen.



Über Bitpanda



Bitpanda ist ein Fintech mit Sitz in Wien, Österreich und wurde in 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet. Bitpanda hat 1 Million Nutzer und mehr als 120 Teammitglieder. Mit einer PSD2-Zahlungsdienstleister-Lizenz, modernster Sicherheit und optimierter Benutzerfreundlichkeit ist Bitpanda zu einer beliebten Handelsplattform für Anfänger und Experten geworden. Nutzer können derzeit Bitcoin, Ethereum, Gold und über 20 weitere digitale Assets traden.



