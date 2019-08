Digitale Transformation bewegt Unternehmen dazu, Bedrohungen der Sicherheit neu zu überdenken

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, brachte heute seinen Bericht zum Status der Cybersicherheit 2019 (State of Cybersecurity Report) heraus, der die zunehmende Bedeutung einer Verteidigung der Cybersicherheit für weltweite Marktführer, die dringende Notwendigkeit des CISO als Position in der Vorstandsebene und den beispiellosen Fokus auf Sicherheit als beherrschenden Teil des Geschäftsbetriebs betont.

Die Studie ergab, dass einer von fünf CISOs direkt dem CEO verantwortet, 15 der Unternehmen ein Sicherheitsbudget von 10 des IT-Gesamtbudgets ausweisen, 65 der Unternehmen eine Regelüberwachung nachverfolgen und aufzeichnen sowie 25 der Unternehmen in jedem Aufbauzyklus Sicherheitsbeurteilungen durchführen. Zudem verfügen jetzt 39 der Unternehmen über eine dedizierte Cyber-Versicherungspolice. Alle diese Anteile haben gegenüber den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen.

Die jährliche Studie stützt sich auf drei Monate Primär- und Sekundärforschung, einschließlich Umfragen zur Geschäftsführung im Bereich Sicherheit sowie unter Betriebsanalysten und umfasst 211 weltweit tätige Unternehmen in 27 Ländern.

Zusätzliche Höhepunkte aus dem Bericht:

Mehr exponierte Daten, jedoch Rückgang der Anzahl veröffentlichter Verstöße. Zwar ging die Anzahl signifikanter, öffentlich gemeldeter Sicherheitsverstöße um 25 zurück, doch stieg die Anzahl von Datensätzen, die während Angriffen offengelegt wurden, um 164 auf 232 pro Sekunde offengelegter Datensätze an. Angreifer steuerten auch spezifischere Informationen an, für die ein höherer Geldwert angenommen wird: 38 der offengelegten/angesteuerten Datensätze stellten eine Kombination aus personenbezogenen Daten und Anmeldeinformationen zur Sicherheit, wie Passwörter, dar. Cryptominer bilden die neue, große Bedrohung. Cryptominer-Malware bäumte sich zur neu entstehenden Bedrohung auf: 25 der weltweit tätigen Unternehmen wurden allein 2018 von der Coinhive-Malware angesteuert. 80 aller Cryptominig-Angriffe stammten aus nur drei Quellen: Coinhive, Cryptoloot und JSEcoin. Im Gegensatz dazu gingen Ransomware-Angriffe im Jahr 2018 zurück.

Dennoch schließen sich Unternehmen auf neue Art mit cyberresistenten Strategien zusammen:

Greifbare Sicherheitsstrategien für Cloud- und IoT-Sicherheit. Da der Einsatz von Cloud- und IoT-Anwendungen zunimmt, nehmen 28 der Unternehmen Datenentnahmen von Cloud-Konten als eine der schwersten Sicherheitsbedrohungen ihrer Cloud-Umgebungen wahr. 26 der Unternehmen rücken die Sicherheitsbeurteilung von IoT-Geräten an vorderste Stelle, um neue Risiken zu bekämpfen. Kollektives Wissen triumphiert über isoliertes Lernen: 67 der Organisationen sind nun bereit, Hinweise auf eine Gefährdung mitzuteilen (böswillige IPs, URLs, Domänen), und 33 der Unternehmen geben inzwischen bereitwillig Taktiken, Techniken und Verfahren von Angreifern an Branchenkollegen weiter. Das Mitteilen von Informationen und eine zeitnahe Bedrohungsintelligenz sind zu entscheidenden Mitteln geworden, um neue und sich entwickelnde Angriffe vorherzusehen und zu bekämpfen. Durchgreifender Ansatz zum Schutz. 39 der Unternehmen verfügen nun über eine dedizierte Cyber-Versicherungspolice, 12 mehr gegenüber 2017. 28 der Unternehmen nehmen an Übungen zur Simulation eines Cyberangriffs teil, die von Regulierern der Branche koordiniert werden. Eines von vier Unternehmen führt jetzt in jedem Aufbauzyklus Sicherheitsbeurteilungen durch.

Raja Ukil, Global Head for Cybersecurity Risk Services bei Wipro Limited, sagte: "Bei Unternehmen, die oben auf der digitalen Welle schwimmen, müssen Sicherheitsstrategien gefördert werden, um auf die sich ändernde Umgebung einzugehen und einen problemlosen, sicheren Übergang zu ermöglichen. Sicherheit entwickelt sich auch zu einem beherrschenden Teil der Kerngeschäftstätigkeit, und Länder setzen aktive Strategien und Funktionen für die Cyberabwehr ein, um Partnerschaften mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft und mit anderen Ländern zu fördern. Angesichts der zunehmenden Bedrohung arbeiten führende Einrichtungen mehr denn je auf neue, innovative Art und Weise zusammen, um Risiken zu bekämpfen."

Der tiefschürfende Bericht von Wipro entmystifiziert die Kräfte, die die Umgebung für diesen Kampfplatz geformt haben, und liefert die notwendigen Erkenntnisse für die Zukunft der Cybersicherheit.

Der vollständige Bericht ist unter https://www.wipro.com/applications/form/the-state-of-cybersecurity-report-2019 erhältlich.

