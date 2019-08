Nach Vorlage der letzten Quartalsbilanz ist die Netflix-Aktie stark unter Druck geraten. Am 18. Juli büßte das Papier mehr als 10 Prozent an Wert ein. Auch in den Tagen danach gingen die Verluste weiter und ließen den Kurs bis auf 273,30 Euro zurückfallen. Zwar konnten Umsatz und Gewinn gesteigert werden, doch die Abozahlen fielen enttäuschend aus. So wurden lediglich 2,7 Mio. neue Kunden akquiriert, angepeilt wurden hingegen 5 Mio. Neukunden. Zum Ende des Monats konnte sich die Aktie wieder etwas ... (Alexander Hirschler)

