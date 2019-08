Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.885,70 +0,34% +14,86% Euro-Stoxx-50 3.336,28 +1,36% +11,16% Stoxx-50 3.053,18 +1,02% +10,62% DAX 11.718,38 +1,30% +10,98% FTSE 7.230,82 +0,82% +6,59% CAC 5.306,96 +1,38% +12,18% Nikkei-225 20.516,56 -0,33% +2,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,44 +77

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,30 53,63 -0,6% -0,33 +11,4% Brent/ICE 58,58 58,94 -0,6% -0,36 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.490,69 1.474,25 +1,1% +16,44 +16,2% Silber (Spot) 16,83 16,46 +2,2% +0,37 +8,6% Platin (Spot) 858,68 853,00 +0,7% +5,68 +7,8% Kupfer-Future 2,56 2,56 +0,0% +0,00 -3,3%

Der Goldpreis legt im Umfeld einer immer lockereren Geldpolitik und des Handelskonflikts zwischen den USA und China weiter zu und nähert sich der Marke von 1.500 Dollar. Über börsennotierte Fonds (ETF) seien 900.000 Feinunzen Gold in der vergangenen Woche gekauft worden, hieß es. Damit sei der von ETF gehaltene Goldbestand am Vortag auf ein Sechsjahreshoch von 76,5 Millionen Feinunzen geklettert, hieß es bei der ING.

Die Ölpreise geben derweil leicht nach, belastet von Konjunktursorgen. Etwas stützend wirken die am Vorabend gemeldeten Daten des Branchenverbands API, wonach die Rohölbestände der USA in der vergangenen Woche etwas stärker als erwartet gesunken sind. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Erholungsbewegung erst einmal fortsetzen. Im Handelsstreit zwischen den USA und China hätten sich beide Parteien zuletzt Worte oder Taten verkniffen, die die Nervosität unter den Anlegern befeuern könnten, heißt es.

Da im US-chinesischen Handelskonflikt derzeit eine Art Waffenruhe zu herrschen scheint und auch keine Konjunkturdaten von Rang zur Veröffentlichung anstehen, können sich die Investoren ganz auf die Bilanzsaison konzentrieren. Hier hat der Unterhaltungskonzern Disney mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie büßt im vorbörslichen Handel 4 Prozent ein. Besser lief es dagegen für Weight Watchers. Der Anbieter von Produkten zur Gewichtsreduktion hob überdies den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr an. Das wird mit einem Kurssprung um 23 Prozent belohnt. Der Autovermieter Hertz meldete Erlöse auf Rekordniveau und die Rückkehr in die Gewinnzone. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt. Im nachbörslichen Geschäft am Dienstag gewann sie 5,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q, Englewood

Im Laufe des Tages:

DE/Axel Springer SE, Bekanntgabe der Annahmequote für das Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR

DE/Metro AG, Fristende (Mitternacht) zur Annahme des Übernahmeangebots von EP Global Commerce

US/Fox Corp, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten am Mittwochmittag an den Gewinnen fest. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das Plus an den Aktienmärkten von Investoren schnell wieder für Verkäufe genutzt wird. Übergeordnet belastet unverändert der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Suche nach Sicherheit treibt die Bundesanleihen auf ein neues Hoch, die Rendite liegt aktuell bei minus 0,60 Prozent. Schwache Geschäftszahlen des Bergbaukonzerns Glencore (-2 Prozent) befeuern Konjunktursorgen. Glencore kündigte zudem an, seine Mutanda-Mine im Kongo am Jahresende vorübergehend zu schließen. Die Mine habe im aktuellen Markt an Wirtschaftlichkeit eingebüßt und werde nun gewartet. Positiv werden die Zahlen der Munich Re (plus 1,3 Prozent) gewertet. Großschäden blieben aus, gleichzeitig konnten die Bruttoprämien zum Vorjahr kräftig gesteigert werden. Der Energiekonzern Eon (-1,2 Prozent) ist trotz schlechterer Halbjahreszahlen überzeugt, die Jahresprognose halten zu können. Anerkennende Worte finden Marktteilnehmer für den leicht erhöhten Gewinnausblick von Wirecard. Die Analysten der Citi empfehlen die Aktie gleichwohl weiter zum Verkauf. Wirecard verlieren 1,3 Prozent. Für die Commerzbank (-3,3 Prozent) rückt das Jahresziel nach einem eher enttäuschenden ersten Halbjahr in weitere Ferne. Bayer (+7,2 Prozent) und Lanxess (+5,2 Prozent) profitieren vom überraschend hohen Verkaufspreis für den Chemieparkbetreiber Currenta.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:44 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1188 -0,13% 1,1205 1,1203 -2,4% EUR/JPY 118,81 -0,35% 119,04 119,05 -5,5% EUR/CHF 1,0944 +0,08% 1,0934 1,0945 -2,8% EUR/GBP 0,9216 +0,12% 0,9223 0,9213 +2,4% USD/JPY 106,19 -0,23% 106,25 106,27 -3,2% GBP/USD 1,2140 -0,24% 1,2149 1,2161 -4,9% USD/CNY 7,0462 +0,28% 7,0456 7,0235 +2,4% Bitcoin BTC/USD 11.569,25 +1,81% 11.609,25 11.716,25 +211,1%

Im Blick steht erneut der Yuan, nachdem China die heimische Währung am Mittwoch erneut niedriger gefixt hat, jedoch immer noch unter der kritischen Marke von 7 Yuan je Dollar. Laut Händlern fiel der Referenzkurs, um den der Wechselkurs 2 Prozent in beide Richtungen pendeln darf, etwas niedriger als erwartet aus. Positiv wurde vermerkt, dass China offenbar die psychologisch wichtige 7-Yuan-Marke für den US-Dollar verteidigen wolle.

Eine überraschend deutliche Zinssenkung der neuseeländischen Zentralbank setzte den Neuseeland-Dollar unter Druck. Der Kiwi wertete zu seinem US-Pendant um 2 Prozent ab. Händler sprachen von einem Abwertungswettlauf von Zentralbanken im asiatisch-pazifischen Raum. Auch die Zentralbanken in Indien und Thailand warteten mit Zinssenkungen auf. Das befeuert nach Aussage von Analysten Erwartungen, dass die US-Notenbank ebenfalls einen größeren Zinsschritt vornimmt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch letztlich eine mehrheitlich negative Tendenz durchgesetzt. Händler sprachen von einer Abwertungswettlauf regionaler Zentralbanken, nachdem die Zinssenkung in Neuseeland überraschend deutlich ausgefallen war. Auch die Zentralbanken in Indien und Thailand warteten mit Zinssenkungen auf. Die chinesische Geldpolitik im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit bleibe aber das zentrale Thema. Anleger täten sich schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen, hieß es. Bei Einzelwerten machte die Bilanzsaison die Kurse. In Sydney sanken die Titel der Commonwealth Bank nach enttäuschenden Zahlen um 1,4 Prozent. Suncorp zogen dagegen nach Geschäftsausweis um 4,8 Prozent an. In Tokio reagierten Toshiba mit plus 1,2 Prozent auf die Erstquartalszahlen des Unternehmens.

CREDIT

Nachdem die Risikoprämien jüngst in die Höhe geschossen waren, ist zur Wochenmitte eine leichte Entspannung zu beobachten. Zum einen locken die inzwischen erreichten Niveaus Käufer an den Markt. Zum anderen dauert der globale Zinssenkungszyklus mit den Zinssenkungen in Thailand, Indien und Neuseeland an, der die Anleihe-Renditen rund um den Globus weiter fallen lässt. Drittens liefert die Berichtssaison mehrheitlich überzeugen Quartalsergebnisse. Allenfalls die Banken enttäuschten mit der Commerzbank, ABN und auch der Unicredit und könnten damit für steigende Prämien in dem Sektor sorgen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Conti verschärft Sparkurs - Antriebsgeschäft wird umgebaut

Continental verschärft angesichts des widrigen Umfelds in der Autobranche die Kostensenkungen und beschleunigt den Umbau des Antriebsgeschäfts. Das Management habe dem Aufsichtsrat die Strategie erläutert, mit der Continental die Finanzkraft dauerhaft beibehalte und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhe. "Der daraus entstehende Handlungsbedarf wird mit den Arbeitnehmervertretern besprochen", teilte das Unternehmen mit. Ziel sei dabei, sich in den kommenden Wochen auf ein geplantes, gemeinsames Vorgehen zu verständigen.

Daimler liefert im Juli deutlich mehr Pkw aus

Mercedes-Benz Cars hat im Juli dank neuer Automodelle die Verkäufe prozentual zweistellig gesteigert. Der Absatz stieg um 10,6 Prozent auf 197.868 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 1,393 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 2,8 Prozent. Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es im Berichtsmonat auf 188.857 Einheiten, ein Anstieg von 12,7 Prozent.

Eon bestätigt Jahresprognose trotz Ergebnisrückgangs

