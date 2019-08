Insgesamt haben sechs Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.H1 2019E (in Mio USD) AWP-Konsens H1 2018A Betriebsgewinn (BOP) 2'573 2'422 Reingewinn 1'808 1'791 Combined Ratio (in %) 95,9 97,5 Per 30.06.2019(in Mrd USD) per 31.12.2018Eigenkapital 31,8 30,1FOKUS: Analysten gehen bei der Zurich-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...