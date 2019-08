Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Underperform" belassen. Das Kursziel beträgt 115,00 Euro. Die Schwäche des Europageschäfts sei das wichtigste Element im Bericht zum zweiten Quartal gewesen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen des Managements zur schwachen Preisentwicklung seien ebenfalls nicht überzeugend. Die Aktie hält er für derzeit überbewertet./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-08-07/14:29

ISIN: IE00BZ12WP82