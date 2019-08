Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 650 auf 600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebita) im Gesamtjahr erschienen zu optimistisch, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz des Antriebsbauers sei schwach und mache das Unternehmen im Kontext der niedrigen Margen anfällig in konjunkturellen Schwächephasen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2019-08-07/14:35

ISIN: GB00B63H8491