München/Ismaning (ots) - In Deutschland leben rund 1.500 Menschen mit der seltenen Erkrankung

"spinale Muskelatrophie" (kurz: SMA). Die Betroffenen leiden an

starken Bewegungseinschränkungen bis hin zur Rollstuhlpflicht sowie

Problemen beim Atmen, Essen und Schlucken. Was dies im Alltag

bedeutet, können Nicht-Betroffene bis zum 24. August 2019 im Münchner

Pop-up-Café Check'SMA selbst erleben. Alltagsgegenstände wie Tassen

sind vereinzelt extrem schwer und symbolisieren die Folgen der

Muskelschwäche. Ein Strohhalm mit Löchern verdeutlicht

Schluckprobleme, simuliert durch den erhöhten Kraftaufwand beim

Ansaugen des Getränks. Und nicht zuletzt macht ein schiefer Stuhl die

bei vielen SMA-Patienten auftretende Wirbelsäulenverkrümmung

(Skoliose) erlebbar.



Benutzer der sogenannten SMA-Checks können so ganz einfach

nachfühlen, wie eingeschränkt man als SMA-Patient beim Trinken oder

Essen ist. Und erleben live, wie wichtig die persönliche Assistenz

für viele SMA-Betroffene ist. Biogen möchte mit dieser Aktion die

Aufmerksamkeit für spinale Muskelatrophie in der breiten

Öffentlichkeit erhöhen und mehr Bewusstsein für die Erkrankung

schaffen.



Kunst, Genuss & Diskussion



Wer möchte, kann aber auch einfach einen guten Kaffee genießen und

das Treiben am Viktualienmarkt beobachten. Denn neben der

Auseinandersetzung mit den Folgen der SMA bietet das Pop-up-Café die

Möglichkeit, besondere Kaffeeröstungen und ausgefallene

Zubereitungsarten zu testen. Zusammen mit Süßspeisen, herzhaften

Snacks und Bowls entsteht so eine gute Gelegenheit, um mit anderen

Besuchern ins Gespräch zu kommen.



Der international anerkannte Digital-Pop-Art-Künstler Phil L. Herold

hat für die Aktion ein exklusives Kunstwerk beigesteuert. Der

geborene Münchener lebt seit frühester Kindheit selbst mit spinaler

Muskelatrophie. Seine großformatigen Werke erstellt er mit den nur

minimalen Bewegungen, die ihm noch möglich sind, am PC, der via

Bluetooth mit einem Joystick am Rollstuhl verbunden ist.



Die Wandgestaltung des Cafés stammt von der renommierten

Edding-Art-Künstlerin Katharina Arndt aus Berlin. Zudem wird die

Aktion von engagierten SMA-Betroffenen unterstützt. So ist Michael

Kolodzig von der Deutschen Muskelstiftung Anfang August für Gespräche

und Diskussionen vor Ort. Darüber hinaus kommt Personalmanagerin

Petra Strack im Laufe des Augusts ins Pop-up-Café, um über das für

SMA-Patienten wichtige Thema persönliche Assistenz zu informieren.



Weitere Informationen



Auf der Website www.checksma.de können Besucher alle Informationen

zur Aktion sowie Öffnungszeiten und Programmpunkte des Café

Check'SMA nachlesen. Außerdem finden Interessierte und Betroffene

dort Informationen über die Erkrankung sowie zu den Anzeichen von SMA

(Adresse: Café Check'SMA, Rosental 5, 80331 München).



Über die Biogen GmbH



Biogen ist Pionier auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Wir nutzen

modernste Wissenschaft und Medizin für die Erforschung, Entwicklung

und Vermarktung innovativer Arzneimittel für Menschen mit schweren

neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen. Biogen, eines der

ersten globalen Biotechnologieunternehmen der Welt, wurde 1978 von

Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray und den späteren

Nobelpreisträgern Walter Gilbert und Phillip Sharp gegründet. Heute

verfügt das Unternehmen über das umfangreichste Portfolio an

Medikamenten zur Behandlung der Multiplen Sklerose, die erste und

bisher einzige zugelassene krankheitsmodifizierende Therapie gegen

spinale Muskelatrophie (SMA) und ist fokussiert auf

neurowissenschaftliche Forschungsprogramme zu Alzheimer-Demenz,

Multipler Sklerose und Neuroimmunologie, Bewegungsstörungen,

neuromuskulären Störungen, Schmerz, Ophthalmologie, Neuropsychiatrie

und akuter Neurologie. Daneben produziert und vertreibt Biogen

Biosimilars zu hochentwickelten Biologika. Seit 1997 ist das

Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten. Die

Biogen GmbH in Ismaning vertreibt innovative Medikamente zur

Behandlung der Multiplen Sklerose, der SMA, der Psoriasis sowie

Biosimilars. Für weitere Informationen besuchen Sie www.biogen.de.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

Aussagen können durch Wörter wie "vermuten", "glauben", "schätzen",

"erwarten", "prognostizieren", "möglicherweise" sowie ähnliche Wörter

und Formulierungen gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen

sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Solche

Aussagen sind immer mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die zu

einem Abweichen der tatsächlichen Ergebnisse von den zum Ausdruck

gebrachten Erwartungen führen können. Dies kann unter anderem

folgende Punkte betreffen: das Erfüllen klinischer Studienendpunkte,

die Erteilung von Zulassungen, das Auftreten unerwünschter

sicherheitsrelevanter Ereignisse, Wettbewerbsbedingungen, die

Sicherstellung von Kostenerstattungen, nachteilige Markt- und

Wirtschaftsbedingungen, Probleme mit Herstellungsverfahren,

Abhängigkeiten von Dritten, die Nichterfüllung regulatorischer

Auflagen inklusive Nachteilen durch Änderungen derselben, den

wirksamen Schutz unseres geistigen Eigentums und die dabei

entstehenden Kosten sowie die sonstigen Risiken und Unwägbarkeiten,

die im aktuellen Quartals- oder Jahresbericht sowie in anderen

Berichten aufgeführt sind, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC

eingereicht wurden. Die getroffenen Aussagen beruhen auf aktuellen

Annahmen und Erwartungen und geben nur den Stand mit Datum dieser

Pressemitteilung wieder. Biogen unterliegt keiner Verpflichtung zur

öffentlichen Aktualisierung der in der Presseinformation enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen.



