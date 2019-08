Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA mit Blick auf die Quartalsberichte in der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Zahlen der großen Ölkonzerne seien gemischt ausgefallen, der Gegenwind für die Branche sei aber wegen der stark schwankenden Ölpreise quartalsspezifisch, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hinsichtlich des Erreichens der Gewinnschwelle in Relation zum jeweiligen Ölpreis hätten die Franzosen noch Arbeit vor sich./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2019-08-07/14:42

ISIN: FR0000120271