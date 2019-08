Indexfondsanbieter werden immer fantasievoller, neue Investmentansätze muten wie ein Kuriositätenkabinett an. Können Anleger mit ihnen an Handelskonflikten, Aktienrückkäufen oder auch E-Sports mitverdienen?

Ob es sich bei diesen Finanzprodukten nur um Marketing-Gags der Fondsgesellschaften, "hübsche" Ergänzungen der jeweiligen Angebotspalette oder um ernsthafte Investmentvorschläge handelt, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Jedenfalls wird der Trend hin zu immer vielfältigeren Ansätzen durch die Möglichkeiten der Indexanbieter befeuert, sogar noch die abwegigsten Ideen in einem sogenannten Korb (Basket) zusammenfassen - manchmal sogar individuell auf Anfrage.

Der beispiellose Siegeszug der passiv gemanagten ETFs verglichen zu den aktiv gemanagten Investmentfonds, der seit rund 25 Jahren ungebrochen ist, tut ein Übriges. Der nach wie vor rasant wachsende Markt veranlasst die Anbieter, immer wieder neue Finanzprodukte mit vermeintlich innovativen Ansätzen an die Börse zu bringen. Die Frage ist nur: Bieten die "besonderen" ETFs ihren Anlegern auch echte Chancen?

Selbst John Bogle war skeptisch. Ausgerechnet der im Januar dieses Jahres verstorbene Gründer des Fondsanbieters Vanguard und Erfinder der börsennotierten Fonds (ETF) hat sich in den vergangenen Jahren kritisch zur überbordenden Fantasie so manch eines Anbieters von Indexfonds geäußert. Auf diese Weise würden "Index-Finanzprodukte ins aktive Management" verlagert, wodurch auch höhere Transaktionskosten und Timing-Probleme entstünden. Nur wenige Monate vor seinem Ableben soll Bogle gemutmaßt haben: "Ich kann nicht glauben, dass das eine solide langfristige Strategie darstellt. Viele dieser Nischen-Player werden wieder vom Markt verschwinden."

Fokus auf Vorreiterrolle oder Handelskrieg

Doch der Trend zu immer neuen Fondsthemen hält an. Zumindest im Hinblick auf Solidität wie auch auf Langlebigkeit hätte sich John Bogle etwa beim ETF Vaneck Vectors Morningstar US Wide Moat wohl geirrt. Denn das Finanzprodukt, das bereits seit dem Oktober 2015 erhältlich ist, zeigt eine für Anleger sehr erfreuliche, jährliche Performance von rund 14 Prozent Plus (auf Sicht von drei Jahren). Geschafft hat das der Fonds mit einem sehr speziellen Ansatz: Ins Portfolio kommen nur US-Unternehmen, ...

