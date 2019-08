Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bleibt weitestgehend stabil, so David Iusow, Analyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group. Erhöhtes Marktrisiko und ein fallender US Dollar würden stützen. Gleichzeitig ziehe die Nachfrage weiter an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...