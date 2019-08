Aurora Cannabis ist am Mittwoch mit einem Aufschlag in Höhe von fast 3 % in den Handel gestartet. Der Wert konnte sich damit vor allem aus Sicht der charttechnischen Analysten eine starke Ausgangsposition sichern. Die Aussichten auf einen Durchmarsch bis zu 7 Euro bzw. sogar 8 Euro haben sich schlagartig verbessert. Wichtige Gewinne Die jüngsten Kursgewinne könnten sich als besonders wichtig erweisen. Die Aktie hat ausgehend von 5,50 Euro bis auf über 6,25 Euro zugelegt. Dies ist ein Aufschlag, ... (Frank Holbaum)

