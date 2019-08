Die Aktie von Royal Dutch Shell hat im Zuge des sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen China und den USA in den letzten Tagen massive Verluste hinnehmen müssen. Zwischen dem 31. Juli und dem 5. August, also in gerade einmal vier Handelstagen, kam der Kurs um fast 10 Prozent zurück. Damit reagierten die Anleger auf die Erschütterung an den Ölmärkten. Investoren fürchten eine weitere Abschwächung der Weltwirtschaft und in der Folge mit einer sinkenden Nachfrage nach Öl. Dies belastet den Ölpreis ... (Alexander Hirschler)

