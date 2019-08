Die Aktie der Deutschen Bank ist im frühen Handel am Mittwoch etwas zurückgekommen. Es ging um etwa 1 % abwärts, womit der Markt unterboten wurde. Der Dax selbst startete mit einem Plus von 1,2 %. Die ersten Kursbewegungen deuten an: Die Aktie ist zurück im Abwärtstrend. Die Wahrscheinlichkeit für Kursverluste ist größer als die Chance, kurzfristig wieder steigende Notierungen zu realisieren. 7 Euro nicht mehr sichtbar Die Aktie hat derzeit wieder ein Niveau von deutlich unter 7 Euro erreicht. Diese ... (Frank Holbaum)

