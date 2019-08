Dr. Winfried Steeger zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Symrise gewählt DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie Dr. Winfried Steeger zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Symrise gewählt 07.08.2019 / 16:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Dr. Winfried Steeger folgt auf Dr. Thomas Rabe, der auf eigenen Wunsch den Aufsichtsratsvorsitz zum 7. August 2019 niederlegt * Dr. Steeger ist seit 2012 Aufsichtsratsmitglied der Symrise AG, er verfügt über langjährige Führungserfahrung und anerkannte Expertise Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner heutigen ordentlichen Sitzung Dr. Winfried Steeger (69) zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Dr. Steeger folgt auf Dr. Thomas Rabe (54), der den Aussichtsratsvorsitz auf eigenen Wunsch niederlegt, dem Unternehmen aber weiterhin in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied erhalten bleibt. Dr. Steeger ist Jurist und Geschäftsführer der Jahr-Gruppe und gehört dem Aufsichtsrat der Symrise AG seit 2012 an. Mit seiner Wahl zum Vorsitzenden ist die Kontinuität für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Symrise gewahrt. "Ich begleite Symrise schon eine lange Zeit und freue mich, dies jetzt als Vorsitzender des Aufsichtsrates zu tun. Im Namen des Aufsichtsgremiums möchte ich mich bei Herrn Dr. Rabe für die hervorragende Arbeit bedanken. Wir freuen uns, dass er uns als wertvolles Mitglied im Aufsichtsrat erhalten bleibt. Die künftigen Aufgaben werden wir konstruktiv mit dem Vorstand der Symrise AG fortführen," sagte Dr. Winfried Steeger. "Wir begrüßen sehr, dass Dr. Steeger das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Symrise AG übernommen hat. Dr. Steeger ist ein ausgewiesener Fachmann mit langjähriger Führungserfahrung. Er bringt die besten Voraussetzungen mit, um den Vorstand umfassend beratend zur Seite zu stehen," sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. Dr. Steeger startete seine berufliche Laufbahn 1979 als Rechtsanwalt und später als Partner bei der Sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer L.L.P. Seit 2011 ist er Geschäftsführer der Jahr-Gruppe in Hamburg. Am 15. Mai 2012 wurde er von der Hauptversammlung der Symrise AG in den Aufsichtsrat gewählt. Die Niederlegung des Aufsichtsratsvorsitzes hat Herr Dr. Rabe bereits im April 2019 angekündigt. Sie steht im Zusammenhang mit seiner Wahl in den Aufsichtsrat von Adidas. Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more. www.symrise.com Kontakt Medien: Kontakt Investoren: Bernhard Kott Tobias Erfurth Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879 E-Mail: E-Mail: [1]bernhard.kott@symrise.com 1. [1]tobias.erfurth@symrise.com 1. mailto:bernhard.kott@symrise.com mailto:tobias.erfurth@symrise.com Social Media: [1]twitter.com/symriseag 1. [1]linkedin.com/company/symrise https://twitter.com/symriseag 1. https://linkedin.com/company/symri- se [1]youtube.com/agsymrise 1. [1]xing.com/companies/symrise 1. https://youtube.com/agsymrise https://xing.com/companies/symrise 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 853593 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853593 07.08.2019 ISIN DE000SYM9999 DE000SYM7787, DE000SYM7704 AXC0231 2019-08-07/16:03