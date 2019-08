Auf die zuletzt kräftigen Verluste beim Dow Jones Industrial Index folgte am Dienstag nur eine schwache Gegenbewegung bis an die erste Hürde. Noch aber halten die Optimisten gute Karten in der Hand. Allerdings sollte ein weiterer Schwächeanfall nun vermieden werden. Wie erwartet nutzten am gestrigen Handelstag erste Schnäppchenjäger das ermäßigte Kursniveau ...

