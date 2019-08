Wachstum In der Eurozone ging, nach der ersten Schätzung, das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal 2019 auf 0,2% gegenüber demVorquartal zurück. Im 1. Quartal hatte das Plus noch 0,4% betragen. Schwäche zeigte vor allem die Industrie, relativ gut hielten sich dagegen konsum-und binnenorientierte Sektoren. Spaniens Wirtschaft wuchs um 0,5% (Vorquartal: 0,7%), in Frankreich lag das Wachstum bei 0,2% (0,3%) und in Italien bei 0% (0,1%). Das deutsche Bruttoinlandsprodukt istvoraussichtlich geschrumpft. ... (Asset Standard)

Den vollständigen Artikel lesen ...