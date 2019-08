Die von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) geplanten Regeln gegen die Vernichtung neuwertiger Waren im Handel stoßen auf Kritik. Der Handelsverband Deutschland (HDE) teilte mit, nur in Ausnahmefällen werde Ware vernichtet, die stark verschmutzt oder beschädigt zurückgegeben werde. Besser als neue bürokratische Pflichten sei, Händlern das Spenden der Waren zu erleichtern, indem Sachspenden von der Umsatzsteuer befreit würden. Außerdem müssten Verbraucher sensibilisiert werden, damit sie weniger zurückschickten.

Schulze will über eine neue "Obhutspflicht" Händler verpflichten, Waren gebrauchstauglich zu halten - etwa durch Sorgfalt bei Transport und Aufbewahrung, ermäßigten Verkauf oder die Spende des Produkts.

Der Online- und Versandhandel, der im Zentrum der Debatte um Warenvernichtung steht, nannte Schulzes Entwurf dagegen eine "angemessene Diskussionsgrundlage", Maßstab seien darin "Verhältnismäßigkeit und kaufmännische Vernunft". Die Regelungen zur Obhutspflicht beschrieben im Wesentlichen die schon heute übliche Praxis, teilte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland mit, mahnte aber ebenfalls die steuerliche Erleichterung von Spenden an. Das wäre allerdings Sache des Finanzministeriums.

Der stellvertretende FDP-Fraktionschef im Bundestag, Frank Sitta, warf Schulze vor, sie wolle "ganz offensichtlich unter dem Deckmantel des Umweltschutzes eine Wirtschaftspolitik im Sinne einer DDR 2.0 einrichten". Nicht der Staat, sondern der Wettbewerb sorgten für den effizienten Einsatz von Ressourcen.

Genaue Zahlen zur Vernichtung von Waren in Deutschland gibt es nicht, Schulze will daher auch neue Dokumentationspflichten. Sie hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, Schätzungen zufolge seien es Waren im Wert von mehr als sieben Milliarden Euro pro Jahr. Die betreffende Schätzung bezieht sich auf die gesamte Wertschöpfungskette - von der Herstellung bis zur möglichen Rücksendung an die Händler durch die Kunden, es zählen also unter anderem auch Produktionsfehler dazu./ted/DP/stk

