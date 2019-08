So oder so ähnlich wird seit Jahren mit einem Totschlagargument gegen Investments in Gold und Silber getrommelt. Nur, ein Blick auf den aktuellen Stand der Dinge zeigt, dass man ein dickes Fragezeichen hinter dieses Standardargument setzen sollte. Vor allem zeigt die aktuelle Entwicklung, dass beides gleichzeitig über einen längeren Zeitraum geschehen kann. Vor allem dann, wenn die Nettokapitalströme aus dem Euroraum sowohl in Gold als auch in US-Dollar-Anlagen wandern.

