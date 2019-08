Mainz (ots) - Wenn die Innenstädte kurz vor dem Hitzekollaps stehen, suchen schweißgebadete Großstädter dringend etwas Abkühlung. Wie sie das machen, zeigt die "ZDF.reportage - Schwitzen, schwimmen, feiern" am Sonntag, 11. August 2019, um 18.00 Uhr. Den Zuhausegebliebenen, die nicht ans Meer in den Urlaub fahren können, bleibt das Strandbad oder ein kaltes Bier in den grünen Oasen, um den Sommer auch in den Städten zu genießen.



Bei Badewetter strömen in Köln die Menschen zu Tausenden an die Baggerseen rund um die Stadt. Einer der beliebtesten ist der Otto-Maigler-See mit seinem Strandbad. Besonders am Wochenende schieben sich kilometerlange Auto-Karawanen aus der Innenstadt zu dem kleinen See. Die "ZDF.reportage" begleitet den Arbeitsalltag von Bademeistern und anderen Strandbad-Mitarbeitern wie Imbissbetreibern oder dem badinternen Sicherheitsdienst.



Während in München die Gäste in den unzähligen Biergärten der Stadt den Sommer genießen, ist beim Personal Akkordarbeit angesagt. Gemütlichkeit und Stress liegen nah beieinander. Im Leipziger Zoo ist zu Ferienbeginn Hochsaison. Er gilt nicht von ungefähr als einer der schönsten in ganz Europa und ist für viele Familien, die nicht in die Ferien fahren, ein beliebtes Ausflugsziel



