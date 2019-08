Die PayPal-Aktie glänzte in der ersten Hälfte des Jahres 2019 durch einen stabilen Aufwärtstrend und vergleichsweise moderat verlaufende Korrekturen. Im Hoch stieg die Aktie bis zum 16. Juli auf 121,48 US-Dollar an. Nachdem die Versuche, neue Jahreshochs jenseits der Marke von 121,48 US-Dollar auszubilden, gescheitert waren, setzte eine Korrektur ein. Sie hat sich Ende Juli nach dem Rückfall unter die 50-Tagelinie noch einmal deutlich beschleunigt. Im Tief fiel die Aktie am Montag auf 102,41 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

