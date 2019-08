Grund für Großbritanniens Ausstieg aus dem Interrail-Programm ab 2020 sei die Auffassung, dass der BritRail-Pass die bessere Option für Reisende sei.

Großbritannien wird bald nicht mehr am Interrail- und Eurail-Programm teilnehmen. Das teilte der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften Rail Delivery Group am Mittwoch mit. Vom 1. Januar 2020 an werden Interail- und Eurail-Tickets nur noch für den Eurostar-Zug bis zum Bahnhof St. Pancras in London ...

