Der Handelsriese Otto und der zur Familie Otto gehörende Shoppingcenter-Betreiber ECE verbünden sich im Kampf gegen Amazon und Zalando. Sie wollen Einkaufsmeilen zu Logistik-Knotenpunkten machen.

Es passierte bei einem Spaziergang an der Trave. Alexander Birken, Chef der Otto-Gruppe, war zu Gast bei der Jahrestagung der ECE, Europas Marktführerin im Bereich Shopping-Center. In einer Pause schlenderte er mit ECE-Chef Alexander Otto am Fluss entlang. Bis dahin hatten beide Firmen getrennt voneinander gearbeitet - obwohl sie zur gleichen Familie gehören. Werner Otto (1909-2011), der Vater von Alexander Otto, hatte sowohl den Versandhändler als auch die ECE gegründet.

Otto und Birken tauschten sich darüber aus, wie digital die beiden Unternehmen doch eigentlich schon seien. Otto, der ehemalige Katalog-Versender, nach Amazon die Nummer zwei des deutschen Onlinehandels, der jetzt eine Plattform sein will. Und die ECE, die ihre Einzelhändler nun in einer digitalen Mall vermarkten will. "Warum verbinden wir das nicht einfach?", hätten sich Birken und er selbst plötzlich gefragt, berichtet Alexander Otto.

Am Mittwoch haben die Otto-Gruppe und ECE ihre Allianz offiziell verkündet. Die beiden Firmen wollen Online-Shopping und den stationären Handel vernetzen. Die Einzelhändler aus den ECE-Zentren sollen ihre Waren künftig auch den 1,6 Millionen Kunden feilbieten können, die pro Tag auf Otto.de nach Angeboten stöbern. Ihre Sortimente werden künftig auf Otto.de angezeigt. In Zukunft sollen die Artikel der Läden online reserviert, bezahlt oder abgeholt werden können. Mehr noch: Die Zentren sollen zu lokalen Warenlagern werden, aus denen Waren im Umkreis noch am selben Tag ausgeliefert werden können.

Die Konzernstrategen haben nachgerechnet: ...

