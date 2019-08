Der EuroStoxx 50 hat sich am Mittwoch nach einer kurzen Schwächephase am Nachmittag letztlich doch für den Weg in die Gewinnzone entschieden. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,56 Prozent höher auf 3309,99 Punkten und stabilisierte sich damit nach seinen jüngsten Verlusten. Die Anleger sind weiter nervös, aber auch erleichtert, dass sich der zuletzt eskalierte Handelsstreit zwischen den USA und China zumindest vorerst nicht weiter verschärft hat.

"Sie wägen ab zwischen den Belastungen durch den Handelskonflikt und den Entlastungen durch die Geldpolitik", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er verwies auf die teils überraschend deutlich ausgefallenen Leitzinssenkungen der Notenbanken Indiens, Thailands und Neuseelands. Es werde viele weitere geldpolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten geben als Reaktion auf die negativen Effekte eines Handelskrieges, so der Experte.

Der französische Cac 40 stieg zur Wochenmitte um 0,61 Prozent auf 5266,51 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,33 Prozent auf 7195,37 Zähler hoch./ajx/fba

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

