Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch ihren Höhenflug weiter fortgesetzt. Im Gegenzug hielt die Talfahrt der Renditen an. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,36 Prozent auf 177,33 Punkte. Zuvor hatte der Bund-Future ein neues Rekordhoch bei 177,74 Punkten erreicht.

Im Gegenzug ging es weiter abwärts mit den Renditen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf ein neuerliches Rekordtief von minus 0,59 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen weiter nach.

Wegen des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China werden Bundesanleihen weiter als sicherer Anlagehafen gefragt. Hinzu kamen am Mittwochmorgen schwache Daten aus der deutschen Industrie. Im verarbeitenden Gewerbe fiel Produktion im Juni deutlich stärker als erwartet. Im Jahresvergleich fiel die Herstellung so stark wie seit Ende 2009 nicht mehr.

Das Bruttoinlandsinlandsprodukt in Deutschland dürfte im zweiten Quartal "mit hoher Wahrscheinlichkeit" geschrumpft sein, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Dahinter steckten die Handelskonflikte und das noch immer nur mit angezogener Handbremse wachsende China. Der ungelöste Brexit-Prozess belaste Deutschland zusätzlich.

Außerdem schlossen sich Notenbanken aus dem asiatisch-pazifischen Raum dem Zinssenkungskurs der US-Notenbank an und üben damit Druck auf die Renditen aus. Vor einer Woche hatte die US-Notenbank Fed erstmals seit der großen Finanzkrise 2008 ihre Leitzinsen gesenkt./jkr/fba

