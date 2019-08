Rafael Laguna wird Chef der neuen Agentur für Sprunginnovationen - und soll im Auftrag der Regierung bahnbrechende Erfindungen aufspüren. Der Software-Unternehmer soll die Wirtschaft ins digitale Zeitalter führen.

Der Mann, der Deutschlands Zukunft retten soll, trägt schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans und schlichtes Schuhwerk. Ganz so, als brauche er keine bunten Sneaker oder ähnlich extravaganten Schnickschnack. Ein kluger Kopf genügt. Rafael Laguna, ein 55-Jähriger mit markantem Glatzkopf, ist Deutschlands oberster Mann, um Innovationen zu finden und zu fördern.

Im Auftrag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Forschungsministerin Anja Karliczek soll Laguna, ein Unternehmer, der sich mit seinem Geschäft bereits gegen Google und Microsoft behauptet, die neue Agentur für Sprunginnovationen aufbauen und leiten. Die Bundesregierung erhofft sich davon wichtige Impulse für die hiesige Wirtschaft. Dass eine Technologie wie etwa das Musikkomprimierungsformats MP3 in Deutschland entwickelt wird, später aber vor allem ausländische Unternehmen wie Apple oder Spotify das große Geld damit machen - das soll nicht noch einmal passieren.

Als Vorbild für die neue Agentur, die bislang weder einen Namen noch einen Standort hat, diente die amerikanische Darpa: Die Forschungsorganisation des Pentagons hat Ende der Sechzigerjahre gemeinsam mit mehreren Universitäten den Vorläufer des heutigen Internets entwickelt, später zudem die technologische Grundlage für selbstfahrende Autos, das Satellitennavigationssystem GPS und Spracherkennungssoftware geliefert. "Bei mir wird's allerdings ohne das D laufen", stellt Laguna in seinem Büro über den Dächern von Köln klar - und lacht. "Denn ich bin durch und durch Pazifist." Der Buchstabe D steht bei der Darpa für "Defense", die US-Behörde untersteht dem Verteidigungsministerium. Der Aufstieg des Silicon Valley erklärt sich nicht zuletzt aus lukrativen Regierungsaufträgen.

Auch in China, das sich gerade als neue Technologiemacht in Stellung bringt, sind die aufstrebenden Start-ups eng mit Polizei und Geheimdiensten verbandelt: Algorithmen, die den Alltag von Millionen Menschen steuern, das ist schließlich auch für den Staat äußerst interessant. Und schließlich eint die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, dass sie derzeit eine knallharte Industriepolitik betreiben und die heimische Wirtschaft unverhohlen protegieren. Laguna hingegen will das genaue Gegenteil.

Europäische Antwort auf Monopole

Für die Behörde, mit der er nun hierzulande außergewöhnliche Ideen ausfindig machen und diesen zum Durchbruch verhelfen soll, setzt der Mann, der an der Harvard Business School Betriebswirtschaft studiert hat, auf Vertrauen statt auf Überwachung - und auf Austausch statt auf Abschottung. "Ich will den digitalen Monopolen aus den USA und China humanistische Innovationen als europäische Antwort entgegenstellen", betont er. Sein Ansatz: Open Source.

Laguna versteht darunter mehr als frei zugängliche und von jedem veränderbare Software, auf der Technologien wie etwa das alternative Betriebssystem Linux fußen. Open Source ist für ihn eine Methode: Technologien ...

