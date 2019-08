Leclanché und die Regierung von Saint Kitts realisieren das grösste Projekt zur Erzeugung und Speicherung von Solarenergie in der Karibik EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Vereinbarung Leclanché und die Regierung von Saint Kitts realisieren das grösste Projekt zur Erzeugung und Speicherung von Solarenergie in der Karibik 07.08.2019 / 19:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché und die Regierung von Saint Kitts realisieren das grösste Projekt zur Erzeugung und Speicherung von Solarenergie in der Karibik Vollständig integrierte Solar-Photovoltaik und Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherung Das System wird saubere und zuverlässige Energie für die Bewohner von St. Kitts und Nevis liefern BASSETERRE, St. Kitts und Nevis; DALLAS, USA, und YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. August 2019 - Die Regierung von Saint Kitts und Nevis, die St. Kitts Electric Company (SKELEC) und die Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicher, kündigen das grösste je in der Karibik gebaute Solarstromerzeugungs- und Energiespeicherprojekt an. Ian Patches Liburd, Minister für öffentliche Infrastruktur, Post, Stadtentwicklung und Verkehr von Saint Kitts und Nevis sagte: "Wir sind bereit, dieses bedeutende Solar+Storage-Projekt zu starten. Es bildet ein Schlüsselelement bei unseren Anstrengungen im Bereich der erneuerbaren Energien, die für die zukünftige Entwicklung unseres Landes von entscheidender Bedeutung sind." Das 35,6-MW-Solarkraftwerk und der 44,2-MWh-Batteriespeicher werden auf staatlichen Grundstücken im Basseterre-Tal in der Nähe der Stadt Basseterre und des bestehenden SKELEC-Kraftwerks auf der Insel Saint Kitts errichtet. Sie werden den Bewohnern der beiden Inseln dieses karibischen Landes eine saubere, zuverlässige und erneuerbare Energiequelle zu fixen Kosten bieten, die 20 bis 25 % niedriger sind als das derzeitige dieselbetriebene Stromnetz. Das System wird zwischen 25 und 30 % des derzeitigen Strombedarfs des Landes decken und die gleiche Menge an Dieselbrennstoffkapazität ersetzen. "Das Solarspeicherprojekt wird dazu beitragen, die Finanzkraft von SKELEC in den nächsten 20 Jahren zu stärken und gleichzeitig die Brennstoffkosten auf den Inseln in diesem Zeitraum deutlich zu senken," sagte Herr Minister Liburd. "Die durch die Installation des Solarparks zu erwartenden Brennstoffeinsparungen werden nicht nur der Energieversorgung des Landes zugute kommen, sondern stellen auch die wirtschaftlich sinnvollste Option für die Zukunft von SKELEC dar." Leclanché wird Generalunternehmer für Engineering, Beschaffung und Installation der Photovoltaik-Solaranlage (PV) - und des Batteriespeichersystems (BESS) sein. "Wir danken Premierminister Timothy Harris, dem Minister für öffentliche Infrastruktur Liburd, der Regierung von Saint Kitts und Nevis, dem SKELEC-Vorstand und dem Managementteam für ihre Vision, die gute Zusammenarbeit und für ihre ausserordentlichen Bemühungen zur Unterstützung dieses spannenden Projekts," sagte Anil Srivastava, CEO von Leclanché. "Dieses Projekt ist das erste, bei dem ein Solarenergiesystem mit Megawattleistung, stabilisiert durch ein hochmodernes Lithium-Batteriespeichersystem, genutzt werden kann, um einem Versorgungsunternehmen auf einer karibischen Insel eine echte "Grundlast" zu liefern. Es sendet ein starkes Signal an andere karibische Länder und an die ganze Welt, dass es eine sauberere, kostengünstigere und praktikable Alternative zur Dieselbrennstoffversorgung gibt." Minister Liburd sagte: "Wir freuen uns, mit Leclanché, einem der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, bei diesem Leuchtturmprojekt für die Bürger von Saint Kitts und Nevis zusammenzuarbeiten. Das Solar- und Batteriespeicherprojekt stellt einen riesigen Fortschritt in den Bemühungen der Regierung dar, eine saubere, sichere und erschwingliche Energiezukunft für unser Land zu gewährleisten. Dieses Projekt bietet viele Vorteile für unsere Bewohner, Unternehmen und die Millionen von Touristen, die Saint Kitts und Nevis jedes Jahr besuchen." Die Regierung hat unlängst die Zuweisung von Grundstücken für das Projektgelände genehmigt, das im Rahmen eines Pachtvertrags zwischen der Regierung von Saint Kitts und Nevis und der Projektgesellschaft bereitgestellt werden soll. SKELEC und Leclanché haben einen 20-jährigen Strombezugsvertrag (Power Purchase Agreement, PPA) abgeschlossen, der garantiert, dass das System Saint Kitts für viele Jahre die notwendige elektrische Kapazität zur Verfügung stellt. Leclanché hat für Saint Kitts zusammen mit seinem lokalen Partner Solrid eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) zur Finanzierung, zum Besitz und zum Betrieb der Anlage eingerichtet. Sobald das Projekt zur Energieerzeugung und -speicherung gebaut und in Betrieb ist ist, ist Leclanché für das Management des gesamten Projektbetriebs, die Wartung und die Garantieleistungen für die Ausrüstung verantwortlich. "Die Führungsrolle von SKELEC bei diesem Projekt zur Erzeugung und Speicherung von Solarenergie ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert," sagte Timothy Sylvester Harris, Premierminister von Saint Kitts und Nevis. "Dieses Projekt ist ein Beispiel für das mutige Denken und Handeln unseres Energieversorgers, wenn es darum geht, eine zuverlässige Stromversorgung und eine sauberere und nachhaltige Umwelt für unsere Bürger und Touristen zu gewährleisten." "Die Bürger von St. Kitts und Nevis tragen keine Kosten des Projekt," sagte Bryan Urban, Executive Vice President und Direktor des Geschäftseinheit für stationäre Batteriespeicher von Leclanché. "Dank der Einsparungen durch den Übergang zu sauberer und zuverlässiger Solarenergie wird es über 20 Jahre vollständig bezahlt." Die Realisierung des Projektes sollen Mitte Oktober 2019 beginnen und im September 2020 abgeschlossen sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com ________________________ Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die unsere Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren Innovation bei Batterien und Energiespeichern und das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus, der Präzision und der Schweizer Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für Störenfriede, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der Art und Weise stehen, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports getrieben, und diese beiden Endmärkte sind das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché ist das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete reine Spiel-Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. 