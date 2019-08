Die Thomas Cook-Aktie befindet sich seit Mai 2018 in einem Abwärtstrend. Innerhalb dieses Trends wurde der Touristikanbieter bis zum 15. Juli auf ein Tief von 0,044 Euro zurückgeworfen. Knapp oberhalb dieses Tiefs ging die Aktie anschließend in eine Seitwärtsbewegung über und pendelte bis zum Ende des Monats um die Marke von 0,05 Euro. Der letzte Handelstag im Juli brachte jedoch einen Anstieg auf 0,068 Euro, der an den ersten Augusttagen weiter fortgesetzt wurde. Die Aktie stieß daraufhin bis an ... (Dr. Bernd Heim)

