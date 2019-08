Die Aktie der Deutschen Telekom hat im Juli einen Rückschlag hinnehmen müssen. Mit dem Fall unter die Signallinie bei 15,09 Euro wurde eine Doppeltop-Formation aktiviert, die den Abwärtsdruck weiter erhöhte. In der Folge kam der Kurs bis auf 14,59 Euro zurück. Es folgte eine Gegenbewegung nach oben, doch im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen ist der Kurs in den letzten Tagen wieder unter Druck geraten. Nun wird vieles davon abhängen, wie die Zwischenbilanz für das Juni-Quartal ausfällt. Am Donnerstag ... (Alexander Hirschler)

