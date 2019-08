Im Juni hatte die Lufthansa eine Gewinnwarnung herausgegeben und die Aktie damit zum Abschuss freigegeben. Das Papier büßte fast 20 Prozent an Wert ein und schwenkte Ende Juni in eine Seitwärtsbewegung ein. Die Zahlen zum zweiten Quartal, die der Luftfahrtkonzern am 31. Juli vorgelegt hat, sorgten nun erneut für Abgabedruck. Bei 13,95 Euro wurde der tiefste Kurs seit 2 ½ Jahren markiert. Dementsprechend ist das Chartbild bärisch einzuschätzen. Zum einen verläuft der Kurs weit unterhalb der 50-Tagelinie ... (Alexander Hirschler)

