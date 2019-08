Die Aktie von Aurelius ist seit Mitte Juli im klaren Abwärtstrend. Von rund 43 Euro ging es bei den Papieren der Beteiligungsgesellschaft zuletzt bis auf unter 36 Euro, ein Minus von 17 Prozent binnen weniger Wochen. Auch in der laufenden Woche wurde der Trend nicht wirklich gestoppt. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch am Dienstag pendelte sich Aurelius am Mittwoch wieder bei rund 35 Euro ein. Eine Nachricht vom Montag hat die Anleger offenbar nicht gänzlich überzeugt. Flottenmanagement für Großunternehmen ... (Achim Graf)

