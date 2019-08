Ungeachtet der jüngsten Raketentests in Nordkorea hoffen die USA auf eine Fortsetzung der Gespräche. In ein paar Wochen seien neue Verhandlungen geplant.

Trotz der jüngsten Provokationen aus Pjöngjang hofft die US-Regierung auf eine baldige Fortsetzung der Gespräche mit Nordkorea. Es seien Verhandlungen in ein paar Wochen geplant, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington. Details nannte er nicht. Betont gelassen reagierte Pompeo auf die jüngsten Raketentests Nordkoreas. Die USA beobachteten das Verhalten Nordkoreas, sagte er.

Es gebe jedoch keine nuklearen Tests oder Tests mit Langstreckenraketen. "Das sind beides gute Dinge." Die USA wollten nach wie vor ...

