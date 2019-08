Das zentralasiatische Land galt lange als Insel der Demokratie im post-sowjetischen Asien. Nun werden Zweifel an der politischen Stabilität Kirgistans laut.

Bei der versuchten Festnahme des früheren Präsidenten von Kirgistan, Almasbek Atambajew, ist am Mittwoch ein Soldat einer Spezialeinheit erschossen worden. Mehr als 40 weitere Personen seien verletzt worden, als Anhänger des Ex-Staatschefs bei der Razzia in dessen Anwesen Widerstand leisteten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Berichten zufolge zogen sich die kirgisischen Kräfte am frühen Donnerstagmorgen ohne Erfolg zurück.

Atambajew werden Korruption, Amtsmissbrauch und Vermögensenteignung vorgeworfen. Das Parlament Kirgistans hatte im Juni die Immunität Atambajews aufgehoben, wodurch eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten möglich wurde. Seitdem hatten seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...