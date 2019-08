Kinshasa / München (ots) - 2019 sind im Kongo bereits jetzt fast viermal so viele Menschen an Ebola gestorben wie im gesamten Jahr 2018. Das vermeldet die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit. "Der andauernde Bürgerkrieg im Land mit immer wieder neuen Gefechten und fast vier Millionen Binnenflüchtlingen macht es fast unmöglich, die Epidemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Wir befürchten, dass sie sich weiter ausdehnen wird", sagt Pressesprecher Boris Breyer. Besonders alarmierend sei, dass es sich bei einem Drittel der Erkrankten um Kinder handele.



Die aktuelle Ebola-Epidemie war im August 2018 im Osten Kongos in den Provinzen Nord Kivu und Ituri ausgebrochen. Zuvor hatte es im Mai 2018 einen kleineren Ausbruch im Nordwesten des Landes gegeben, der im Juli für beendet erklärt wurde. Insgesamt sind bei den beiden Ausbrüchen bis Ende 2018 356 Menschen gestorben. 2019 waren es bis zum 31.Juli bereits 1467. "Unsere größte Sorge gilt den Kindern, denn im Vergleich zu früheren Epidemien ist die Zahl der infizierten Kinder extrem hoch. Jedes vierte Kind unter fünf Jahren im Kongo ist unterernährt. Sowieso schon geschwächt, werden viele von ihnen nicht überleben", sagt Breyer.



Der aktuelle Ebola-Ausbruch gilt als der zweitgrößte in der Geschichte nach dem Ausbruch 2014 in Westafrika. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Mitte Juli den internationalen Notstand ausgerufen, nachdem die Zahlen weiter gestiegen und erste Ebola-Fälle in der Millionenstadt Goma an der Grenze zu Ruanda verzeichnet worden waren. Ruanda hatte daraufhin kurzzeitig die Grenzen geschlossen. Bereits im Juni waren drei Fälle von Ebola im benachbarten Uganda bekannt geworden.



Die SOS-Kinderdörfer haben laut Boris Breyer eine Reihe von Präventivmaßnahmen ergriffen und sowohl im Kongo als auch im benachbarten Uganda Aufklärungskampagnen gestartet. Die Hilfsorganisation unterstützt notleidende Kinder in der Region ununterbrochen seit 30 Jahren.



Sprecherin: Geht man ins Freibad sollte man an Sonnenbrille und Schwimmbrille genauso denken wie an Badeschuhe, Badekappe, einen Badeanzug zum Wechseln und Sonnenschutzcreme, rät der "Senioren Ratgeber". Und ob jung oder alt, sollte man unbedingt einige Regeln beachten, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger:



O-Ton: Claudia Röttger: 19 Sekunden



"Grundsätzlich sollte man erst mit den Füßen eintauchen und den Körper ganz langsam ans Wasser gewöhnen und nicht aus Übermut kopfüber ins Wasser springen. Gibt es Warnhinweise, sind die genauso zu beachten wie die Anweisungen der Bademeister. Und man sollte sich selber zur Regel machen, immer reichlich zu trinken, wenn man im Freibad ist."



Sprecherin: Im Gegensatz zum Naturbad schwimmt man im Freibad in Chlorwasser. Was sollten Schwimmer dabei bedenken?



O-Ton: Claudia Röttger: 13 Sekunden



"Das Chlorwasser stresst die Haut und trocknet sie aus, deshalb sollte man sich nach dem Schwimmen gründlich abduschen. Und für die Haare gilt: Entweder eine Badekappe während des Schwimmens tragen oder hinterher beim Duschen ein Pflegeshampoo benutzen."



Sprecherin: So schön ein Tag im Freibad ist, nerven doch häufig lästige Mücken. Was hilft gegen die Plagegeister?



O-Ton: Claudia Röttger: 21 Sekunden



"Man sollte helle Kleidung tragen, ein neutrales Deo benutzen und auf Parfum verzichten, denn Duftstoffe locken die Mücken an. Wenn man denn doch mal gestochen wird, hilft ein kühlendes, antiallergisches Mückengel. Und im August sind auch wieder vermehrt Wespen unterwegs, sodass man immer Badeschuhe tragen sollte und sich auf der Wiese nie in die Nähe von Abfallkörben legen sollte."



Abmoderationsvorschlag: In lauen Sommernächten bieten einige Freibäder als Highlight Nachtschwimmen an, mit stimmungsvoller Beleuchtung und leiser Musik.



